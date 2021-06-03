Şeyma Subaşı hamile mi? 'Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi' yorumları havada uçuştu! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin serveti...

Şeyma Subaşı evleniyor! Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı dillere düşmeye devam ediyor. Sosyal medyada, 'Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi' yorumları yapılan Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Pahalı kıyafetleri ve sevgilisinden gelen jestlerle sıkı sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisinden önceki gün evlilik teklifi aldı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin serveti ise merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın dillere düşen aşkından merak edilen detaylar...

03.06.2021 10:14 - Son Güncelleme: 03.06.2021 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





