Şeyma Subaşı hamile mi? 'Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi' yorumları havada uçuştu! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin serveti...
Şeyma Subaşı evleniyor! Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı dillere düşmeye devam ediyor. Sosyal medyada, 'Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi' yorumları yapılan Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Pahalı kıyafetleri ve sevgilisinden gelen jestlerle sıkı sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisinden önceki gün evlilik teklifi aldı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin serveti ise merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın dillere düşen aşkından merak edilen detaylar...
03.06.2021 10:14
- Son Güncelleme: 03.06.2021 10:31
'KLEOPATRA BİLE MISIR'I BU KADAR SÖMÜRMEDİ'
Şeyma Subaşı hamile kaldığı sevgilisiyle evleniyor! Mısırlı Mohammed Alsaloussi servetiyle dikkat çekiyor, Şeyma Subaşı ise Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR
Şeyh oğlunu buldu 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle itti! Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı evleniyor.
Şeyma Subaşı, son gönderisinde ise Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı.
Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.
HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI
Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Şeyma Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" yazmıştı.