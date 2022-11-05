Şeyma Subaşı düğün davetiyesini paylaştı! Üstünde yazanlar gülme krizine soktu!' Yakında gerdek gecesini...'

"Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Bazen de onları paylaşırım. Her neyse ben çok heyecanlıyım" diyerek evleneciğini duyurdu. Yazdıklarını anlamsız ve saçma bulan takipçileri ise 'yakında gerdek gecesini paylaşacak' , 'madem paylaşmasaydın' diyerek tepkilerini dile getirdiler.