Şeyma Subaşı çırılçıplak pozdan sonra ayrılığı duyurdu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle aşkı bitti! Gecenin bir yarısı...
Şeyma Subaşı'nın çırılçıplak pozunun yankıları sürerkeni asıl bomba gece yarısı patladı... Şeyma Subaşı ve uzatmalı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Şeyma Subaşı haberi gecenin bir yarısı Instagram hesabından duyururken açıklamasıyla hayli kafaları karıştırdı. Daha önce evliliğin eşiğinden dönen ve ilişkilerine şans veren çiftin neden ayrıldığı ise merak konusu...
11.03.2022 08:47 - Son Güncelleme: 11.03.2022 08:47
Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu.
Şeyma Subaşı yine gündem olmayı başardı. Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı. Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi.
Şeyma Subaşı açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.