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Haberler Magazin Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı 'seksi olacağım diye iyice saçmaladın!' Kafe planı yalan olan Şeyma...

Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı 'seksi olacağım diye iyice saçmaladın!' Kafe planı yalan olan Şeyma...

Son yılların en olaylı isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı Türkiye'de... Her paylaşımı her söylemi ile olay yaratan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi desteğiyle bir kafe projesi yürütüyordu. Ancak Türkiye'deki ekonomik şartlar nedeniyle bu projesinden vazgeçmişti. Yoluna sosyal medya hesabında devam eden Şeyma Subaşı son olarak direk dansı yaptığı görüntülerle gündemde.

04.02.2022 14:34 - Son Güncelleme: 04.02.2022 14:34
Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı ’seksi olacağım diye iyice saçmaladın!’ Kafe planı yalan olan Şeyma...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa direk dansı videosuyla dikkatleri üzerine topladı. Subaşı'nın iddialı paylaşımına, yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı ’seksi olacağım diye iyice saçmaladın!’ Kafe planı yalan olan Şeyma...

Miami ve İstanbul arası mekik dokuyan Subaşı sevgilisinin desteğiyle yeni bir iş için kolları sıvamıştı. Ancak Subaşı'nın hayali yarım kalmıştı.

Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı ’seksi olacağım diye iyice saçmaladın!’ Kafe planı yalan olan Şeyma...

Miami'de kafe açma projesine de açıklık getiren Subaşı, Snob Magazin'in haberine göre; "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı. Şu an için böyle bir planım yok" demişti.

Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı ’seksi olacağım diye iyice saçmaladın!’ Kafe planı yalan olan Şeyma...

Şeyma Subaşı'nın ekonomide yaşanan daralma nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Şeyma Subaşı baktı ki unutuluyor direk dansı yaptı anbean paylaştı ’seksi olacağım diye iyice saçmaladın!’ Kafe planı yalan olan Şeyma...

ŞEYMA SUBAŞI DİREK DANSI YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları paylaştı.

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