Şeyma Subaşı aldatıldı mı Hakan Sabancı'nın yeni aşkıyla paylaşımı olay! Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı sevgili derken...
Şeyma'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki nikahında ortaya çıkan görüntülerin ardından Hakan ile Şeyma İstanbul'da da bir araya gelince aşk dedikoduları kaçınılmaz oldu. Haklarında günlerce aşk haberi yapılan Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı konu hakkında açıklama da yapmadı, dedikodular havada kaldı. Şimdi de Hakan Sabancı'nın gönlünü bir modele kaptırdığı iddia edildi. İşte haberin detayları.
02.05.2022 13:19 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:19
Aşk yaşadıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı ikilisinden gelen iddialar sosyal medyayı salladı.
Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan'ın düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı gündemden düşmüyor.
Hakan'ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı'nın, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu söyleniyordu.
Şeyma Subaşı ile aşk dedikoduları çıkan, birlikte bir mekanda el ele görülen Hakan Sabancı'dan hiç beklenmedik bir hamle geldi.