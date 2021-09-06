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Haberler Magazin Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi... Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son aşkı olan Mısırlı şahibeli milyarder sevgilisi ile doyasıya tatil yapan Şeyma, son olarak soluğu İstanbul'da ailesinin yanında aldı. Attığı her adımı takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, photoshop'suz fotoğrafı paylaştığını fark edincce hemen kaldırdı ve arkadaşına da aynı fotoğrafı profilinden sildirdi.

06.09.2021 17:03 - Son Güncelleme: 06.09.2021 17:08
Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

ŞEYMA SUBAŞI ALAY KONUSU OLDU!

Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti. Subaşı daha sonra ise İstanbul'a döndü.

Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

İstanbul'da da lüks yaşantısına devam eden Subaşı son paylaşımıyla dalga konusu oldu. Ezgi Fındık'la buluşan ve eğlenen Şeyma Subaşı'nın pozu Fındık'ın hesabında paylaşıldı.

Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

Subaşı önce bu selfie'yi paylaştı ardından ise bu pozlarının photoshopsuz olduğunu fark edince paylaşımı hem sildi hem de sildirdi. Ezgi Fındık daha sonra aynı pozu filtreleyerek paylaştı. Bu durum sosyal medyada fark edilince ikili dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi

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