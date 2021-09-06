Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi sosyal medyada yorumlar gecikmedi
Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Önce paylaştı sonra hem sildi hem de sildirdi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi... Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son aşkı olan Mısırlı şahibeli milyarder sevgilisi ile doyasıya tatil yapan Şeyma, son olarak soluğu İstanbul'da ailesinin yanında aldı. Attığı her adımı takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, photoshop'suz fotoğrafı paylaştığını fark edincce hemen kaldırdı ve arkadaşına da aynı fotoğrafı profilinden sildirdi.
06.09.2021 17:03
- Son Güncelleme: 06.09.2021 17:08