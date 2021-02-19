Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri miras peşinde! Vasiyete itiraz ettiler...
Huysuz Virjin olarak hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri miras peşinde! Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenlerinden itiraz geldi. ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili, "Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10'da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey'in 'Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin' şeklinde açıklamaları var." dedi.
19.02.2021 13:10
- Son Güncelleme: 19.02.2021 13:24
Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Yllar önce vasiyetnamesini hazırlatan ve 17 Temmuz 2020'de vefat eden sanatçı, Üsküdar'daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı.
Dursunoğlu'nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı. Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.
ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi: "Seyfi Bey'in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir.
10 yasal mirasçıdan 5'i, vefat sonrası vasiyeti onayladı. 3 mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu.
Noterde yapılan vasiyetin tanıklarının yaşlı olduğunu, orada bulunanlardan birinin de dernekte çalıştığını iddia ettiler. Fakat bunlar somut bir iptal sebebi değil. Davaya mart ayında başlanacak."