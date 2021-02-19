Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri miras peşinde! Vasiyete itiraz ettiler...

Huysuz Virjin olarak hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri miras peşinde! Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenlerinden itiraz geldi. ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili, "Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10'da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey'in 'Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin' şeklinde açıklamaları var." dedi.

19.02.2021 13:10 - Son Güncelleme: 19.02.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





