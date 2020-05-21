Şeyda Coşkun’un eşi Uğursay Yeğin kuralları hiçe saydı!
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'deki bir marketten çıkarken görüntülenen Şeyda Coşkun, karantina sürecinin iyiden iyiye canını sıkmaya başladığını söylemişti.Yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün eşi Uğursay Yeğin ile birlikte Arnavutköy sahilde objektiflere yansıdı. Eşinin aksine corona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kuralları hiçe sayan Yeğin'in, maske takmaması dikkat çekti.
21.05.2020 09:45
- Son Güncelleme: 21.05.2020 09:48
Şeyda Coşkun ile eşi Uğursay Yeğin, dört günlük yasağın son gününde, hızlı adımlarla yürüyüş yaparken polis engeline takıldı.
Eşinin aksine corona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kuralları hiçe sayan Yeğin'in, maske takmaması dikkat çekti.
Polisin "Nereye gidiyorsunuz?" sorusu üzerine eklindeki telefonu gösteren Yeğin, "Daha önceden sipariş verdiğimiz ürünleri marketten almaya gidiyoruz" cevabını verdi.
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'deki bir marketten çıkarken görüntülenen Şeyda Coşkun, karantina sürecinin iyiden iyiye canını sıkmaya başladığını söylemişti.
"Oruç başıma vurdu" diyen yaşam koçu, maskesini yarım takmıştı. Daha sonra "Artık maske alerji yapmaya başladı" diyerek, yarım taktığı maskeyi düzeltmişti.