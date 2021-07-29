Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov! 47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam yaz tatilinde de çalışan ünlülerden. 47 yaşındaki Şevval Sam rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından sahnelerde boy göstermeye devam ediyor. Önceki gün Bodrum'da konser veren Şevval Sam bir yandan da Bodrum'un tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kaldığı otelin plajında görüntülenen Şevval Sam, siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartırken, plajdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
29.07.2021 09:04
- Son Güncelleme: 29.07.2021 09:04
Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Sam, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle görenlerin takdirini topladı.
Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin hemen önündeki plajda objektiflere takıldı.
Sonrasında ayaklarını kumsala indiren 47 yaşındaki güzel Şevval Sam, cep telefonuyla oynayıp yanındaki arkadaş gurubuyla sohbet etti.