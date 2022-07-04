Sevmek Zamanı’nın Taner’i Çağdaş Onur Öztürk’ün ‘nefesim’ dediği eşine bakın! Gören dilini ısırdı ünlü çiftin pozları hayran bıraktı
Çağdaş Onur Öztürk'ün 'nefesim' dediği eşine bakın! Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Sevmek Zamanı üçüncü bölümüyle bu akşam televizyon ekranlarına gelirken oyuncuları merak konusu oldu. Kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş gibi isimlerin rol aldığı dizide özellikle Taner karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen oyuncunun güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Yakışıklı oyuncunun eşiyle verdiği pozlar için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Çağdaş Onur Öztürk'ün güzeller güzeli biricik eşi...
04.07.2022 21:18 - Son Güncelleme: 04.07.2022 21:18
Başrollerini Deniz Işın ile İlhan Şen'in üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinde Taner karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.