Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen bakın aslen nereliymiş! Deniz Işın’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

İLHAN ŞEN KİMDİR?

19 Aralık 1987 tarihinde dünyaya gelen İlhan Şen, 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu. Ertesi yıl tekrar katılan Şen, bu kez yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.