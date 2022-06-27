Sevmek Zamanı’nın Kağan'ı İlhan Şen bakın aslen nereliymiş! Deniz Işın’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı
Sevmek Zamanı'nın Kağan'ı İlhan Şen bakın aslen nereliymiş! Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın'ın yaptığı dizi tesadüfi bir tanışmayla başlayan Firuze ve Kağan'ın aşk hikayesini anlatan Sevmek Zamanı, atv ekranlarında ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide Kağan karakterini canlandıran İlhan Şen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Şen hakkında özellikle "İlhan Şen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte İlhan Şen'in memleketi...
Atv ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide Kağan karakterini canlandıran İlhan Şen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
İLHAN ŞEN KİMDİR?
19 Aralık 1987 tarihinde dünyaya gelen İlhan Şen, 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu. Ertesi yıl tekrar katılan Şen, bu kez yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
MEMLEKETİNİ DUYAN İNANAMADI
Şen hakkında özellikle "İlhan Şen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise inanamadı.