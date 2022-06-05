Seversin’in güzeller güzeli Asya’sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan’a annelik yaptı Özge Alişan...

"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük" diyen güzel oyuncu, sözlerine; "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle" ifadelerini kullanmıştı.