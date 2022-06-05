Vav TV İzle
Haberler Magazin Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan'a annelik yaptı Özge Alişan...

Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan'a annelik yaptı Özge Alişan...

Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan'a annelik yaptı Özge Alişan... Şimdilerde Seversin dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda boy gösteren 26 yaşındaki İlayda Alişan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Hüzünlü hayat hikayesi ile sevenlerini üzen İlayda Alişan'ın ablası Özge Alişan'a ise sosyal medyada, "Ne güzel bir ablasın sen" yorumları yağıyor.

05.06.2022 10:41 - Son Güncelleme: 05.06.2022 10:48
Seversin’in güzeller güzeli Asya’sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan’a annelik yapmıştı Özge Alişan...

"SEN NE GÜZEL BİR ABLASIN"

Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan'a annelik yapmıştı Özge Alişan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seversin’in güzeller güzeli Asya’sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan’a annelik yaptı Özge Alişan...

Burak Yörük ile birlikte Seversin dizisinde boy gösteren İlayda Alişan'ın hayatı merak konusu oldu.

Seversin’in güzeller güzeli Asya’sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan’a annelik yaptı Özge Alişan...

ANNE ACISI YÜREK BURKTU

Daha önce verdiği röportajında çocukluğundan bahseden Alişan, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna; "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir" cevabını vermişti.

Seversin’in güzeller güzeli Asya’sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan’a annelik yaptı Özge Alişan...

"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük" diyen güzel oyuncu, sözlerine; "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle" ifadelerini kullanmıştı.

Seversin’in güzeller güzeli Asya’sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan’a annelik yaptı Özge Alişan...

Özel hayatı merak edilen İlayda Alişan'ın ablası kısa sürede gündem oldu. İşte başta İlayda Alişan'ın ablası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

SON DAKİKA