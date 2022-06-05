Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan'a annelik yaptı Özge Alişan...
Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybetmişti, İlayda Alişan'a annelik yaptı Özge Alişan... Şimdilerde Seversin dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda boy gösteren 26 yaşındaki İlayda Alişan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Hüzünlü hayat hikayesi ile sevenlerini üzen İlayda Alişan'ın ablası Özge Alişan'a ise sosyal medyada, "Ne güzel bir ablasın sen" yorumları yağıyor.
05.06.2022 10:41 - Son Güncelleme: 05.06.2022 10:48
"SEN NE GÜZEL BİR ABLASIN"
Seversin'in güzeller güzeli Asya'sının ablasına bakın! 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan'a annelik yapmıştı Özge Alişan...
"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük" diyen güzel oyuncu, sözlerine; "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle" ifadelerini kullanmıştı.
Özel hayatı merak edilen İlayda Alişan'ın ablası kısa sürede gündem oldu. İşte başta İlayda Alişan'ın ablası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...