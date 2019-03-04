Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sevda Erginci'nin Instagram fotoğrafı ortalığı salladı. Sevda Erginci'nin banyo pozu kimileri tarafından beğenildi, kimileri tarafından pek sevilmedi. İşte Sevda Erginci'nin olay yaratan o fotoğrafı.
04.03.2019 17:35
- Son Güncelleme: 04.03.2019 17:37
BU FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Sevda Erginci'nin öyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı ki tanımak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca akıllara Sevda Erginci'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları geldi. İşte sosyal medyada olay yaratan o fotoğraflar.
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