GaleriMagazin

Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sevda Erginci'nin Instagram fotoğrafı ortalığı salladı. Sevda Erginci'nin banyo pozu kimileri tarafından beğenildi, kimileri tarafından pek sevilmedi. İşte Sevda Erginci'nin olay yaratan o fotoğrafı.

04.03.2019 17:35 - Son Güncelleme: 04.03.2019 17:37
Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...

Genç oyuncu Sevda Erginci, sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki yer yerinden oynadı.

Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...

YENİ MODA LAVABO POZU MU?

Erginci, derin dekolteli elbisesiyle lavaboya oturarak poz verdi.

Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sevda Erginci verdiği cesur pozla, takipçilerini ikiye böldü. Birçok takipçisi güzel oyuncunun bu pozunu beğenirken, diğer takipçileri "Yakıştıramadık" yorumunu yaptı.

Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...

BU FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Sevda Erginci'nin öyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı ki tanımak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca akıllara Sevda Erginci'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları geldi. İşte sosyal medyada olay yaratan o fotoğraflar.

Sevda Erginci'nin bu fotoğrafı olay yarattı! Lavabonun içinde dekoltesiyle...

Sevda Erginci'nin bu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çocuklar Duymasın'ın eski başrol oyuncusu Zeynep Tokuş'un yeni mesleği herkesi şaşırttı
Çocuklar Duymasın'ın eski başrol oyuncusu Zeynep Tokuş'un yeni mesleği herkesi şaşırttı