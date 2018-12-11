Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

Sevda Demirel Ali Koç ile ilgili itirafta bulundu, yer yerinden sallandı. Fenerbahçe'nin kötü günlerinde eleştiri oklarını üstüne çeken Başkan Ali Koç, Sevda Demirel'in itiraflarıyla yine magazin gündeminde yerini aldı. Katıldığı programda evli bir adamın kendisini kandırdığını ve ona aşık olduğunu söyleyen Sevda Demirel, Ali Koç itirafında bulundu. İşte Sevda Demirel'in magazin gündemine bomba gibi düşen sözleri...

11 Aralık 2018 Salı, 13:54:22 Güncelleme: 14:17:22
Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirelden gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

SEVDA DMİREL'İ KANDIRAN EVLİ ADAM KİM?

Sevda Demirel'den Ali Koç itirafı haberleri sosyal medyayı salladı. Türkiye'nin gündemine oturan ikilinin geçmişi merak konusu oldu. Evli bir adam tarafından kandırıldığını itiraf eden Sevda Demirel Ali Koç hakkında konuştu.

Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirelden gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

6 yıldır hayatında hiçbir erkeğin olmadığını söyleyen Sevda Demirel'in en çok konuşulan itirafı ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olandı.

Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirelden gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

Evli erkeklere karşı bir şey hissetmemeye çalıştığını ve onlardan uzak durduğunu söyleyen Sevda Demirel, "Aslında ne kadar uzak durursanız evli erkeklerin manyetik alanına girmezsiniz. Bu tamamen kadının elinde olan bir şey." dedi.

Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirelden gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

"Daha önce hiç evli bir erkeğe aşık oldun mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi;

Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirelden gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

"Maalesef evli bir erkeğe aşık oldum ama kandırmıştı beni. Evli olmadığını söylemişti. Sonra beni kardeşi aradı. O zaman evli olduğunu öğrendim. Hiçbir kadının gözyaşı altında kendime mutluluk arayamam ki bu kadar erkek bekarken."

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