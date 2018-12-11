Sevda Demirelden gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!

Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirel Ali Koç ile ilgili itirafta bulundu, yer yerinden sallandı. Fenerbahçe'nin kötü günlerinde eleştiri oklarını üstüne çeken Başkan Ali Koç, Sevda Demirel'in itiraflarıyla yine magazin gündeminde yerini aldı. Katıldığı programda evli bir adamın kendisini kandırdığını ve ona aşık olduğunu söyleyen Sevda Demirel, Ali Koç itirafında bulundu. İşte Sevda Demirel'in magazin gündemine bomba gibi düşen sözleri...
11 Aralık 2018 Salı, 13:54:22 Güncelleme: 14:17:22
Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Sevda Demirel'den gelen Ali Koç itirafı gündeme bomba gibi düştü!
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