RAMAZAN İMSAKİYE
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Sevcan Yaşar'ı darp eden Sermiyan Midyat'a tepkiler çığ gibi! 'Linç edilmemek için tribünlere oynuyorsun'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas'ın eşi Esra karakteri ile sevilen oyuncu Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü. Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Sermiyan Midyat ile yollarını ayıran Sevcan Yaşar'ın karakola giderek şikayetçi olmasının ardından ortaya çıkan olay sonrasında Sermiyan Midyat'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Sermiyan Midyat'ın geçmişteki vukuatlarını tek tek sıraladı...

07.05.2020 11:04 - Son Güncelleme: 07.05.2020 11:32
Sevcan Yaşar'ı darp eden Sermiyan Midyat'a tepkiler çığ gibi! 'Linç edilmemek için tribünlere oynuyorsun'

Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı. Önceki gece birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen Yaşar, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda aldı. Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü gerekçesiyle Midyat'tan şikayetçi oldu.

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Sevcan Yaşar'ı darp eden Sermiyan Midyat'a tepkiler çığ gibi! 'Linç edilmemek için tribünlere oynuyorsun'

Sevcan Yaşar'ın iddialarının doğru olmadığını belirten ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."

Sevcan Yaşar'ı darp eden Sermiyan Midyat'a tepkiler çığ gibi! 'Linç edilmemek için tribünlere oynuyorsun'

Sessizliğini koruyan ve konuşmak istemeyen Yaşar'ın, Midyat'ın bu açıklamaları üzerine yakın çevresine "Belgeler, raporlar her şey var. Olayın adli süreci başladı. O şahısla mahkemede görüşeceğiz" dediği öğrenildi.

Sevcan Yaşar'ı darp eden Sermiyan Midyat'a tepkiler çığ gibi! 'Linç edilmemek için tribünlere oynuyorsun'

DOĞUM GÜNÜNDE AKÇIL'A DA SALDIRMIŞTI

Sermiyan Midyat, Ekim 2018'de Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününün kutlandığı mekanda gazetecilere hakaret etmişti. Midyat bu olay sonrası kendisini "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyerek uyaran şarkıcı Sinan Akçıl'a da hakaret etmiş, sigarasını fırlatıp saldırmıştı.

Sevcan Yaşar'ı darp eden Sermiyan Midyat'a tepkiler çığ gibi! 'Linç edilmemek için tribünlere oynuyorsun'

LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN TRİBÜNLERE OYNUYORSUN MİDYAT!

Sosyal medya kullanıcıları Sermiyan Midyat'ın "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil" açıklamalarını inandırıcı bulmayarak onu topa tuttu. İşte o yorumlardan bazıları:

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