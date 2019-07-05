Sevcan Orhan nereli? İşte herkesin merak ettiği Sevcan Orhan hakkında bilinmeyenler...

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sevcan Orhan, "Akciğerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı. Çok küçük bir kitleydi. Kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorum orada durmaması ve alınması gerektiğini söyledi. 15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük ve kötü huylu olmasa da akciğer ameliyatları gerçekten ağır. İki gün yoğun bakımda kaldım." dedi. Peki Sevcan Orhan nereli? İşte Sevcan Orhan'ın memleketi...