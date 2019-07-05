Sevcan Orhan nereli? İşte herkesin merak ettiği Sevcan Orhan hakkında bilinmeyenler...
Sevcan Orhan, akciğerinde bir kitle olduğunun ortaya çıkmasıyla geçtiğimiz Mayıs ayında ameliyat oldu. Hastane odasından paylaştığı videoyla hayranlarını korkutan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, bir kanalda yayınlanan magazin programında hastalığıyla ilgili detayları paylaştı. 36 yaşındaki Sevcan Orhan'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan hakkında her şey...
Sevcan Orhan katıldığı bir magazin programında hastalığıyla ilgili detayları paylaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında hastanede yatan ve 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın nereli olduğu ise merak konusu oldu. Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan evli mi? Sevcan Orhan'ın eşi kim? İşte merak edilen soruların yanıtı...
SEVCAN ORHAN HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN
Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 yılında doğmuştur. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı.
2012-2013 arası türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sevcan Orhan, "Akciğerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı. Çok küçük bir kitleydi. Kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorum orada durmaması ve alınması gerektiğini söyledi. 15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük ve kötü huylu olmasa da akciğer ameliyatları gerçekten ağır. İki gün yoğun bakımda kaldım." dedi. Peki Sevcan Orhan nereli? İşte Sevcan Orhan'ın memleketi...