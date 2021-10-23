Sette yumruklu kavga! Leyla ile Mecnun’da 9 yıllık küslük ortaya çıktı! ’Dizinin her gününü bize zehir etti’ dedi! Meğer Erdal Bakkal...

Başrollerinde Ali Atay Serkan Keskin Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisindeki iki ismin neden yan yana gelmedikleri ortaya çıktı. Meğer 9 yıldır küslermiş. Sette başlayan küslüğün perde arkası tam 9 yıl sonra öğrenildi. Hayranları sosyal medyaya paylaşımlar yaparak ikilinin barışması için çağrı yaptı. TRT ekranlarından, "düşük reyting" nedeni ile kaldırılan Leyla ile Mecnun dizisi şimdilerde Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Dizideki iki ünlü oyuncunun neden küstüğü sır gibi saklanıyordu. Nihayet 9 yılın ardından ortaya çıktı. Kamera arasındaki set ekibiyle yumruklu kavganın eşiğine geldiği iddia edilen Ahmet Mümtaz Taylan için Erdal Bakkal ''Dizinin her gününü bize zehir etti'' dedi.