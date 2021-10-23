Sette yumruklu kavga! Leyla ile Mecnun’da 9 yıllık küslük ortaya çıktı! 'Dizinin her gününü bize zehir etti' dedi! Meğer Erdal Bakkal...
Leyla ile Mecnun'da iki ünlü oyuncunun küs olduğu 9 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer sette ekibe kötü muamele nedeniyle Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt tartışmış ve 9 yıl boyunca küs kalmış. TRT1'den final yaptıktan sonra da Exxen'de tekrardan yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisi ise Bozkurt'un Taylan ile yan yana gelmeme şartı ile yeniden başlayabildiği ortaya çıktı. Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan'ın için ''Adam güle oynaya çekeceğimiz dizinin her gününü bize zehir etti, ben bu adamla hiçbir yerde sete çıkmam.'' dediği öğrenildi.
Başrollerinde Ali Atay Serkan Keskin Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisindeki iki ismin neden yan yana gelmedikleri ortaya çıktı. Meğer 9 yıldır küslermiş. Sette başlayan küslüğün perde arkası tam 9 yıl sonra öğrenildi. Hayranları sosyal medyaya paylaşımlar yaparak ikilinin barışması için çağrı yaptı. TRT ekranlarından, "düşük reyting" nedeni ile kaldırılan Leyla ile Mecnun dizisi şimdilerde Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Dizideki iki ünlü oyuncunun neden küstüğü sır gibi saklanıyordu. Nihayet 9 yılın ardından ortaya çıktı. Kamera arasındaki set ekibiyle yumruklu kavganın eşiğine geldiği iddia edilen Ahmet Mümtaz Taylan için Erdal Bakkal ''Dizinin her gününü bize zehir etti'' dedi.
Yeni sezona Exxen'de başlayan dizide iki oyuncunun hiç yan yana gelmemesi dikkat çekmişti. Dizide Erdal Bakkal karakterine hayat veren Cengiz Bozkurt ile İskender karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'ın birlikte çekilmiş sahnesi yoktu.
MEĞER KÜSLERMİŞ...
Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı. Bu durumun, iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Üstelik küslüğün yaklaşık 9 yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayandığı belirtildi.
NEREDEYSE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA EDECEKLERMİŞ!
Ahmet Mümtaz Taylan'ın set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, Taylan'ın yardımcı yönetmen ile kavga etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.
Leyla ile Mecnun'un dağ başında çekilen bir sahnesinde, yardımcı yönetmenin, Taylan'ın bağırmasına ve hakaretlerine dayanamayıp ''Yeter, artık senin bağırmalarına, aşağılamalarına katlanamıyorum, evli barklı adamım ben.'' deyip çekim ortasında ekibiyle beraber işi bıraktığı belirtildi.