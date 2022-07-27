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Haberler Magazin Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medyadan yapılan duyuru takipçilerini üzdü! 'Sertab Erener'in son sağlık durumu nasıl?' merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erener'in 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu.

27.07.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:41
Sertab Erener’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

'SERTAB ERENER'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?'

Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medyadan yapılan duyuru takipçilerini üzdü! '

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sertab Erener’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

Sertab Erener'in son sağlık durumu nasıl?' merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.

Sertab Erener’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

arkıcı Sertab Erener, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Ancak Sertab Erener'in Covid-19 testi pozitif çıkınca konseri iptal oldu.

Sertab Erener’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

YENİ TARİH AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği duyuruldu.

Sertab Erener’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü

SERTAB ERENER KAÇ YAŞINDA?
4 Aralık 1964

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