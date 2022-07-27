Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medya paylaşımını gören takipçiler üzüldü
Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medyadan yapılan duyuru takipçilerini üzdü! 'Sertab Erener'in son sağlık durumu nasıl?' merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erener'in 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu.
27.07.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:41
'SERTAB ERENER'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?'
Sertab Erener'den kötü haber! Sosyal medyadan yapılan duyuru takipçilerini üzdü! '
YENİ TARİH AÇIKLANDI
Yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği duyuruldu.