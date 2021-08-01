Sertab Erener hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş ünlü şarkıcı bakın kaç yaşındaymış...
Sertab Erener hakkında şaşırtan gerçek! Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınları sürerken Sertab Erener, 30 Temmuz'daki verdiği konserden edindiği geliri ağaçlandırma çalışmaları için bağışladığını duyurdu. Yaptığı bağışla hayranlarının takdirini toplayan Erener, kısa süre gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü şarkıcının özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Erener'in yaşını merak etti. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise 'göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Bakın Sertab Erener kaç yaşındaymış...
01.08.2021 01:52
- Son Güncelleme: 01.08.2021 01:52
Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Erener'in özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Sertab Erener kaç yaşında" sorusunun yanıtını arattı.