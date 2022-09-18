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Haberler Magazin Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara meydan okuyor"

Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara meydan okuyor"

Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! Bir zamanların tozu dumana katan ismi şimdi 60 yaşında. Serpil Çakmaklı'yı görenler "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıyor. Yeşilçam'a damga vuran Serpil Çakmaklı, Aynur karakteri ile hafızalara kazındı. Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü yıldız geçtiğimiz aylarda şoke eden 'Nihat Doğan'dan hamileydi kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelmişti.

18.09.2022 16:00 - Son Güncelleme: 18.09.2022 16:07
Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara meydan okuyor

Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti, Serpil Çakmaklı şimdilerde 60 yaşında, onu görenler ise, "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıyor.

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Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara meydan okuyor

Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başardı.

Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara meydan okuyor

KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.

Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara meydan okuyor

Filmin dikkat çeken ismi Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu.

Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara meydan okuyor

Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle şöhreti yakalayan ve Devlet Kuşu filmi başta olmak üzere pek çok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı'nın son hali gündem oldu. Yeşilçam'ın popüler simalarından Serpil Çakmaklı sosyal medyadan son halini paylaştı.

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