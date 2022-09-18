Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara meydan okuyor"
Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! Bir zamanların tozu dumana katan ismi şimdi 60 yaşında. Serpil Çakmaklı'yı görenler "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıyor. Yeşilçam'a damga vuran Serpil Çakmaklı, Aynur karakteri ile hafızalara kazındı. Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü yıldız geçtiğimiz aylarda şoke eden 'Nihat Doğan'dan hamileydi kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelmişti.
Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti, Serpil Çakmaklı şimdilerde 60 yaşında, onu görenler ise, "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıyor.
KONUSU
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.
Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle şöhreti yakalayan ve Devlet Kuşu filmi başta olmak üzere pek çok yapımda yer alan Serpil Çakmaklı'nın son hali gündem oldu. Yeşilçam'ın popüler simalarından Serpil Çakmaklı sosyal medyadan son halini paylaştı.