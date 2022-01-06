Serpil Çakmaklı Banu Alkan'la Yeşilçam'ı tozu dumana katmıştı! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilen Serpil'in son haline bakın
Serpil Çakmaklı Banu Alkan'la Yeşilçam'ı tozu dumana katmıştı! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelen Serpil Çakmaklı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. Yeşilçam filminde rol alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biridir Devlet Kuşu. 1980 yılında izleyici ile buluşan Devlet Kuşu, Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Filme damga vuran ise aynı zamanda Yeşilçam'a damga vuran bir isim, Serpil Çakmaklı. Aynur karakteri ile hafızalara kazındı. Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü yıldız geçtiğimiz ay şoke eden 'Nihat Doğan'dan hamileydi kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelmişti.
Serpil Çakmaklı Banu Alkan'la Yeşilçam'ı tozu dumana katmıştı! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilen Serpil'in son haline bakın, gören tanıyamıyor.
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Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.
Filmin dikkat çeken ismi Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay Nihat Doğan iddiası ile gündeme gelmişti ünlü yıldız.
Bir dönem Nihat Doğan için Serpil Çakmaklı ile Afrodit Banu Alkan'ın birbirine girdiğini iddia eden Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; Nihat Doğan 17 yaşındayken Çakmaklı ile tutkulu bir aşk yaşamıştı. Bu konu yayında yeniden açıldı.