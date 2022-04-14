Serkan Keskin, Mavi bebeğe 4 aylık hamile olan Demet Evgar’ın karnını öptü! İşte sahnede yaşanan bomba an...

4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Demet Evgar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleşen 41. İstanbul Film Festivali'nin "Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla önceki akşam düzenlediği parti, birbirinden ünlü isimleri sahnede ağırladı.