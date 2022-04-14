Serkan Keskin, Mavi bebeğe 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnını öptü! İşte sahnede yaşanan bomba an...
Serkan Keskin, Mavi bebeğe 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnını öptü! Sahnede yaşanan o an magazin gündemine bomba gibi düştü. 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine giren Demet Evgar, düğün footğrafları ile günlerce konuşulmuştu. Aile arasında düzenlenen nikah törenine çiftin yalnızca yakın arkadaşları katılmıştı. Demet Evgar ve Serkan Keskin, Zeki Müren Gecesi'nde aynı sahnede buluştu. Sargılı koluyla dikkat çeken Keskin, konserin ilerleyen saatlerinde kızı Mavi'yi kucağına almak için geri sayıma başlayan arkadaşı Evgar'ın karnını öptü, işte o anlar...
14.04.2022 17:29 - Son Güncelleme: 14.04.2022 17:29
Serkan Keskin, Mavi bebeğe 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnını öptü! İşte sahnede yaşanan bomba an...
Gerçekleşen etkinlikte Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı.
TALİHSİZ KAZA
Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı." yanıtını verdi.