Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel paylaşımı! Sosyal medyayı salladı! 1 yıl önce evlenen çift "Çocuk fikrine sıcak bakmıyoruz'' demişti!
Geçtiğimi Ağustos ayında nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çiftinden yeni paylaşım geldi. Serkan Çayoğlu biricik eşi Özge Gürel ile olan fotoğrafını paylaştı, Gürel de paylaşımı kendi profiline taşıdı. Tatil karesine beğeni yağarken çiftin daha önceki açıklamaları tekrar gündeme geldi. Çiftten bebek müjdesi beklenirken, 36 yaşındaki güzel oyuncu "Çocuk fikrine şu an sıcak bakmıyoruz. Bebek muazzam bir şey ama Serkan'ın ve benim böyle bir düşüncemiz yok" demişti. İşte detaylar...
16.06.2023 21:42 - Son Güncelleme: 16.06.2023 21:42
Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel paylaşımı! Sosyal medyayı salladı! 1 yıl önce evlenen çift "Çocuk fikrine sıcak bakmıyoruz'' demişti!
SERKAN ÇAYOĞLU ÖZGE GÜREL ÇİFTİNDEN TATİL KARESİ
1 yıl önce dünyaevine giren Serkan Çayoğlu Özge Gürel çifti hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Serkan Çayoğlu son olarak sosyal medya hesabından eşi Özge Gürel ile olan fotoğrafını paylaştı.
"BEBEK MUAZZAM BİR ŞEY..."
Oyuncu çift, geçtiğimiz aylarda Özge Gürel'in açıklamalarıyla gündem olmuştu.