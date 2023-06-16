Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel paylaşımı! Sosyal medyayı salladı! 1 yıl önce evlenen çift "Çocuk fikrine sıcak bakmıyoruz'' demişti!

SERKAN ÇAYOĞLU ÖZGE GÜREL ÇİFTİNDEN TATİL KARESİ

1 yıl önce dünyaevine giren Serkan Çayoğlu Özge Gürel çifti hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Serkan Çayoğlu son olarak sosyal medya hesabından eşi Özge Gürel ile olan fotoğrafını paylaştı.