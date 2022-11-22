Sergen Deveci ve Melis İşiten'den ilk görüntü! 'Durumu ağır' denmişti Ceyhun Fersoy trafik kazasından 10 dakika öncesini anlattı: "Hissettin mi?"
Sergen Deveci ve Melis İşiten'den ilk görüntü! 'Durumu ağır' denmişti Ceyhun Fersoy trafik kazasından 10 dakika öncesini anlattı. Turne dönüşü Amasya'daki trafik kazasında arkadaşlarını kaybeden oyuncular o kazanın ardından ilk kez görüntülendi. İlk olarak durumunun ağır olduğu öğrenilen Sergen Deveci sağlığına kavuşuyor. Melis İşiten Instagram'dan hem kazada hayatını kaybeden arkadaşı Tolga Güleryüz'e veda etti hem de durumunu anlattı. İşte "Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibün kamyona çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sağ sağlim kurtulan oyuncular Sergen Deveci ve Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'un son durumu...
Sergen Deveci ve Melis İşiten'den ilk görüntü! Sergen Deveci'nin 'durumu ağır' denmişti... Uçakla İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin durumu iyiye gidiyor. Ceyhun Fersoy ise trafik kazasından 10 dakika öncesini anlattı.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da boşanan Melis İşiten, geçtiğimiz yıl komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyordu.
Sergen Deveci, sevgilisi Melis İşiten'le ilgili, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan.
Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." demişti.
Aşkları kısa süren ülü ikili ayrılsalar da arkadaş kalmayı başardı hatta birlikte aynı projelerde rol alıyorlardı. Turneye çıkan Melis İşiten ile Sergen Deveci oyuncu arkadaşlarıyla birlikte kaza geçirdi.