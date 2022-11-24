Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe paylaştılar! ''Onlara ihanet etmeyeceğiz'' Kazadan yaralı kurtulmuşlardı! İşte son halleri...

Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."