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Haberler Magazin Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe paylaştılar! ''Onlara ihanet etmeyeceğiz'' Kazadan yaralı kurtulmuşlardı! İşte son halleri...

Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe paylaştılar! ''Onlara ihanet etmeyeceğiz'' Kazadan yaralı kurtulmuşlardı! İşte son halleri...

"Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralarında Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un da bulunduğu yaralılar hastanelere kaldırılırken Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi&hellip; Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun." açıklamasında bulunmuştu. Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy peş peşe son hallerini paylaştılar...

24.11.2022 20:50 - Son Güncelleme: 24.11.2022 20:51
Sergen Deveci’den mesaj var! Kazadan sonra fotoğrafını paylaştı! ’Bu paylaşımı yapmak zorundayım...’’ Eski sevgilisi Melis İşiten ile aynı minibüsteydi!

Baş belası adlı tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs geçtiğimiz Salı günü Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaza geçirmişti. Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralanmıştı.

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Sergen Deveci’den mesaj var! Kazadan sonra fotoğrafını paylaştı! ’Bu paylaşımı yapmak zorundayım...’’ Eski sevgilisi Melis İşiten ile aynı minibüsteydi!

Korkunç kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Sergen Deveci’den mesaj var! Kazadan sonra fotoğrafını paylaştı! ’Bu paylaşımı yapmak zorundayım...’’ Eski sevgilisi Melis İşiten ile aynı minibüsteydi!

"DURUMU AĞIR..."

Melis İşiten ile Sergen Deveci'nin sağlık durumunu eski eş Uraz Kaygılaroğlu açıklamıştı.

Sergen Deveci’den mesaj var! Kazadan sonra fotoğrafını paylaştı! ’Bu paylaşımı yapmak zorundayım...’’ Eski sevgilisi Melis İşiten ile aynı minibüsteydi!

Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."

Sergen Deveci’den mesaj var! Kazadan sonra fotoğrafını paylaştı! ’Bu paylaşımı yapmak zorundayım...’’ Eski sevgilisi Melis İşiten ile aynı minibüsteydi!

Hastaneden gelen yeni bilgiye göre Serden Deveci hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci açılan ünlü isim kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.

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