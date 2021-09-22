Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi
Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis İşiten'in komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da boşanan Melis İşiten konu hakkındaki sessizliğini sürdürürken ilk açıklama Sergen Deveci'den geldi. Bir galada objektiflere yansıyan Deveci, Melis İşiten hakkında ilk kez konuştu. İşte Sergen Deveci'nin o açıklaması...
22.09.2021 18:42
- Son Güncelleme: 22.09.2021 18:42
Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da yollarını ayırmıştı. İşiten'in bir süredir komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Geçtiğimiz temmuz ayında ise ilk kez birlikte görüntülenen ikiliden Sergen Deveci, sonunda ilişkisini itiraf etti.
Sergen Deveci ile Melis İşiten'in aşklarının gündeme gelmesiyle ünlü isimlerin sevgilileri de merak konusu oldu. İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...