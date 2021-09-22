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Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi

Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis İşiten'in komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da boşanan Melis İşiten konu hakkındaki sessizliğini sürdürürken ilk açıklama Sergen Deveci'den geldi. Bir galada objektiflere yansıyan Deveci, Melis İşiten hakkında ilk kez konuştu. İşte Sergen Deveci'nin o açıklaması...

22.09.2021 18:42 - Son Güncelleme: 22.09.2021 18:42
Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi

Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da yollarını ayırmıştı. İşiten'in bir süredir komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi

Melis İşiten konu hakkındaki sessizliğini sürdürürken ilk açıklama Sergen Deveci'den geldi. Sergen Deveci, önceki akşam bir galada objektiflere yansıdı.

Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi

Geçtiğimiz temmuz ayında ise ilk kez birlikte görüntülenen ikiliden Sergen Deveci, sonunda ilişkisini itiraf etti.

Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi

Deveci, Melis İşiten ile ilgili sorulara, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan. Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." yanıtını verdi.

Sergen Deveci cephesinden beklenen itiraf geldi! Biricik aşkı Melis İşiten hakkında bakın neler söyledi

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