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Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Son olarak sevgilisi Cem Yılmaz'ı annesi Ümran Seyhan ile ayaküstü tanıştıran Serenay Sarıkaya, hayranlarının yakın merceğinde! Cem ve Serenay hakkında bilgi araştıran sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın eski fotoğraflarıyla şoke oldu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın estetik harikası olduğu ortaya çıktı. İşte hayranlarına 'Demek sen de doğal değilsin' dedirten Serenay Sarıkaya...

26.03.2020 19:09 - Son Güncelleme: 26.03.2020 19:11
Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'

Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı. Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya'nın estetikli olduğunu öğrenenler şoke oldu.

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Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'

28 yaşındaki oyuncunun bu pozlarının hangi yıla ait bilinmiyor ancak sosyal medya bu fotoğraflarla çalkalanıyor.

Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'

Arkadaşlarıyla birlikte boy boy poz veren Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğraflarını ilk defa göreceksiniz.

Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'
Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'
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