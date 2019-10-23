Serenay Sarıkaya'nın o pozu görenleri şaşırttı! Sosyal medyaya damga vurdu

Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı pozu adeta olay oldu. Menajer Gözde Yılmaz'ın doğum günü etkinliğine katılan isimlerden arasında Serenay Sarıkaya da vardı.Ünlü oyuncu kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti. Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından pozlarını paylaştı. Paylaşım 4 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı. Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Annesinin ismi Ümran'dır.

23.10.2019 11:14 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





