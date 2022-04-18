Serenay Sarıkaya'nın mini etekli merdiven pozu olay! "Son fotoğraftaki ben değilim, buna ben bile zor inandım" dedi sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya'nın mini etekli merdiven pozu olay! Sosyal medyada peş peşe fotoğraflar paylaşan 29 yaşındaki Sserenay Sarıkaya, "Son fotoğraftaki ben değilim, buna ben bile zor inandım" notuyla paylaştığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın en son paylaştığı pozu dikkat çekti, ünlü isim yorum yağmuruna tutuldu.
18.04.2022 16:15 - Son Güncelleme: 18.04.2022 16:26
Serenay Sarıkaya'nın mini etekli merdiven pozu olay! "Son fotoğraftaki ben değilim, buna ben bile zor inandım" diyen Serenay Sarıkaya Instagram paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.
Serenay Sarıkaya "Dolunay bütün gücünü toplayıp saldırmadan hemen önce (Sondaki fotoğraftaki ben değilim. Buna ben bile zor inandım.)" notuyla önce bu fotoğrafını paylaştı.
Çocukluk hali ile dikkatleri üzerine çeken Serenay kısa sürede gündem oldu. İşte Serenay Sarıkaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...