Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: "Kibariye'den daha çok Kibariye"

KALÇA DANSI YAPTI

Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.