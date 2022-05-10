Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: "Kibariye'den daha çok Kibariye"
Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de Serenay'ı böyle görün! Peş peşe yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son olarak ünlü şarkıcı Kibariye'nin seslendirdiği, "Gidemem" parçası ile gündeme geldi. Şarkı söylemeyi seven ve arabesk şarkılara olan ilgisi ile bilinen oyuncunun Kibariye performansını izleyenler, "Kibariye'den daha çok Kibariye" yorumları yaptı.
10.05.2022 17:56 - Son Güncelleme: 10.05.2022 18:17
"KİBARİYE'DEN DAHA ÇOK KİBARİYE"
Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün! Serenay'a sosyal medyada, "Kibariye'den daha çok Kibariye" yorumları yapıldı.
Paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Serenay son olarak ünlü şarkıcı Kibariye'nin seslendirdiği Sezen Aksu eserini seslendirdi, kısa sürede sosyal medya Sarıkaya'nın bu performansını konuştu.