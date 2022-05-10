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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: "Kibariye'den daha çok Kibariye"

Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: "Kibariye'den daha çok Kibariye"

Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de Serenay'ı böyle görün! Peş peşe yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son olarak ünlü şarkıcı Kibariye'nin seslendirdiği, "Gidemem" parçası ile gündeme geldi. Şarkı söylemeyi seven ve arabesk şarkılara olan ilgisi ile bilinen oyuncunun Kibariye performansını izleyenler, "Kibariye'den daha çok Kibariye" yorumları yaptı.

10.05.2022 17:56 - Son Güncelleme: 10.05.2022 18:17
Serenay Sarıkaya’nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: Kibariye’den daha çok Kibariye

"KİBARİYE'DEN DAHA ÇOK KİBARİYE"

Serenay Sarıkaya'nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün! Serenay'a sosyal medyada, "Kibariye'den daha çok Kibariye" yorumları yapıldı.

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Serenay Sarıkaya’nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: Kibariye’den daha çok Kibariye

Uzun süredir Alice Müzikali'nde olan ve aynı zamanda Şahmeran adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

Serenay Sarıkaya’nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: Kibariye’den daha çok Kibariye

KALÇA DANSI YAPTI

Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya’nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: Kibariye’den daha çok Kibariye

Paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Serenay son olarak ünlü şarkıcı Kibariye'nin seslendirdiği Sezen Aksu eserini seslendirdi, kısa sürede sosyal medya Sarıkaya'nın bu performansını konuştu.

Serenay Sarıkaya’nın Kibariye performansı bomba! Kalça dansıyla olay olmuştu siz bir de böyle görün: Kibariye’den daha çok Kibariye

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