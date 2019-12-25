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Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serena'ın ultra lüks evi

Son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, attığı her adımla dikkatleri üzerine topluyor desek yeridir. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya kariyeri dışında özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya sonra olarak Kerem Bürsin ayrılığı ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada şu sıralar Serenay Sarıkaya'nın ultra lüks evi sıkça konuşuluyor. Nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın evinden fotoğraflar paylaşması. Serenay Sarıkaya'nın evine imrenmeden geçemeyeceksiniz.

25.12.2019 17:37 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:43
Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serena'ın ultra lüks evi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın evi göz kamaştırıyor. Hazırsanız ünlülerin evlerinde küçük bir gezinti yapalım.

Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serena'ın ultra lüks evi

1. Rüştü Reçber - Işıl Reçber

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Beykoz Konakları'nda 650 metrekarelik, dört katlı bir villada yaşıyorlar.

Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serena'ın ultra lüks evi

Evin içi tahmin edeceğiniz üzere lüks mobilya ve aksesuarlarla dolu.

Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serena'ın ultra lüks evi
Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serena'ın ultra lüks evi

2. Serenay Sarıkaya

Son dönemin parlayan yıldızı haline gelen Serenay Sarıkaya da birçok ünlü gibi Zorlu Center'ı tercih eden isimlerden.

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