Serenay Sarıkaya’nın antrenman pozu olay! Hem tarzı hem karın kasları çok konuşuldu! Prova öncesi sosyal medyaya damga vurdu
Serenay Sarıkaya'nın antrenman pozu olay! Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, spor salonunda verdiği bir pozu "Ne oyun öncesi antrenman mı?" notuyla yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda Sarıkaya'nın hem tarzı hem de kasları çok konuşuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
25.04.2022 20:51 - Son Güncelleme: 25.04.2022 20:51
Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.