Serenay Sarıkaya’dan üzen karar! Bundan sonra olmayacak...

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra uzun bir süre Amerika tatiline gitmiş ve bütün bir yazı gözlerden uzak geçirmeyi tercih etmişti. Güzelliği kadar oyunculuğuyla da herkesi kendisine hayran bırakan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzen haber geldi. İşte bir süredir ekranlarda görmediğimiz Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan karar!

09.10.2019 13:48 - Son Güncelleme: 09.10.2019 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





