Serenay Sarıkaya’dan üzen karar! Bundan sonra olmayacak...
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra uzun bir süre Amerika tatiline gitmiş ve bütün bir yazı gözlerden uzak geçirmeyi tercih etmişti. Güzelliği kadar oyunculuğuyla da herkesi kendisine hayran bırakan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzen haber geldi. İşte bir süredir ekranlarda görmediğimiz Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan karar!
09.10.2019 13:48
- Son Güncelleme: 09.10.2019 13:48
Adanalı dizisindeki rolü ile tanınan ve kendisinden söz ettirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, sonrasında kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
Özellikle Fİ dizisi ile kariyerinde önemli bir adım atan Serenay Sarıkaya şimdilerde Alice adlı müzikalde boy gösteriyor.
Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve sevenlerinin merakla izlemeyi beklediği oyuncu yakın çevresine yaptığı açıklamalarla adeta hayranlarını üzdü.
DİZİLERE KAPISI KAPALI
Serenay Sarıkaya ile ilgili geçtiğimiz günlerde Netflix isimli dijital yayın platformunun yeni dizisi Ateşe Koşan'da rol alacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.
Yeni sezonda bir dizide rol alıp almayacağı merak edilen oyuncu kötü haberi verdi. Sarıkaya yaptığı açıklamada dizilere kapısını kapattığını gösterdi.