Serenay Sarıkaya’dan cesur paylaşım! Takılarını taktı bikinisini giydi sosyal medyayı yıktı geçti
Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Takılarını taktı bikinisini giydi... Özel hayatıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, son olarak Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla çok konuşulmuştu. Ancak kalbinin boş olduğunu dile getiren Sarıkaya, iddiaları yalanlamıştı. Serenay Sarıkaya şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, pembe bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Bikinisinin üzerine takıp takıştıran oyuncunun plaj tarzı dikkat çekerken iddialı pozu sosyal medyaya damga vurdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
17.07.2021 23:28
- Son Güncelleme: 17.07.2021 23:28
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.
Takipçileri, Serenay Sarıkaya'ya "Dünyanın en güzel kadını", "Her halin ayrı güzel, yine büyüledin" yorumlarında bulundu.