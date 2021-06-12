Serenay Sarıkaya'dan Bodrum'da bikini şov! Siyah bikiniyi çekti öpücük attı sonra da dans etti hayat Serenay'a güzel

Son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya Bodrum'a 'şov' yaptı... Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Serenay Sarıkaya bu iddiaları reddetse de kafalar hala karışık. Magazin gündemi onun aşkıyla ilgilenedursun, Serenay Sarıkaya çekim için gittiği Bodrum'u salladı. 28 yaşındaki güzel, gün boyu denizden çıkmadı.

12.06.2021 16:26 - Son Güncelleme: 12.06.2021 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





