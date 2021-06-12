Serenay Sarıkaya'dan Bodrum'da bikini şov! Siyah bikiniyi çekti öpücük attı sonra da dans etti hayat Serenay'a güzel
Son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya Bodrum'a 'şov' yaptı... Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Serenay Sarıkaya bu iddiaları reddetse de kafalar hala karışık. Magazin gündemi onun aşkıyla ilgilenedursun, Serenay Sarıkaya çekim için gittiği Bodrum'u salladı. 28 yaşındaki güzel, gün boyu denizden çıkmadı.
12.06.2021 16:26
- Son Güncelleme: 12.06.2021 17:36
Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden Serenay Sarıkaya, rotasını Bodrum'a çevirdi. Plajda ilgi odağı olan yıldız, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Dergi çekimleri nedeniyle beş farklı kıyafetle günü tamamlayan Serenay Sarıkaya, sahildeki kayaların üzerinden atlarken tehlikeli anlar yaşadı.
Kayaların üzerinde dans edip poz veren 28 yaşındaki oyuncu, çekimlerin bitmesiyle birlikte soluğu otelin plajında aldı.
Mayosunu giyen Serenay Sarıkaya, yürüyüşün ardından iskeleye çıkarak, günün yorgunluğunu attı. Oyuncunun sürekli telefonla konuşması dikkat çekti.
Ertesi gün çekimlerin devam ettiği otelin iskelesine inen ve verilen arayı denizde değerlendiren ünlü oyuncu, bikinisiyle objektiflere takıldı.