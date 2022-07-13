Serenay Sarıkaya yüzük taktı! Alyansları sosyal medyayı salladı! Umut Evirgen ile tatilde 9.4 milyon takipçisine şoku yaşattı! O paylaşımı...
İşletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya şimdilerde sevgilisiyle Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu bu süreçte sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Tatil boyunca takılarıyla dikkat çeken Sarıkaya son olarak ayak parmaklarına alyansa benzer yüzük taktı ve İnstagram'da paylaştı. Paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Kimi fotoğrafları çok beğenirken kimi kaldırması gerektiğini söyledi.
13.07.2022 12:47 - Son Güncelleme: 13.07.2022 12:49
Cem Yılmaz ile ilişkisini bitirdikten sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki güzel oyuncu bir küsüp bir barıştığı sevgilisi ile tatilde aşk tazeledi. Arkadaş çevresi ile birlikte Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatile çıkan Sarıkaya her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Tatildeki makyasız halleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.