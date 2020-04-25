RAMAZAN İMSAKİYE
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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

Günlerce magazin sayfalarını süsleyen 'Aşk yaşıyorlar' dedikodularının ardından sonunda kabul ettiler ilişkilerini Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz. Aralarındaki yaş farkına dair eleştirilere kulaklarına tıkayan, Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın arasına girdiği iddialarına ses çıkarmayan çift şimdilerde aşklarını sosyal medyada ilan ediyor. Serenay Sarıkaya'dan ilk Cem Yılmaz'lı paylaşım geldi. Hem de okey partisinde. Bu partiye Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da eşlik etti. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

25.04.2020 16:17 - Son Güncelleme: 25.04.2020 16:47
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, corona virüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmıyor.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

Ünlü komedyenin Levent'teki evinde kalan çift, evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

EKİPÇE OKEY PARTİSİ

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'in çektiği fotoğrafı paylaşıp altına şu notu ekledi:

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

"İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti."

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

Sarıkaya, fotoğrafa Ozan Güven'i ve yeni sevgilisi Deniz Bulutsuz'u da etiketledi. Güven'in yeni sevgilisinin adını da Serenay Sarıkaya açıklamış oldu.

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