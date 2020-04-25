Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz karantinada okey oynuyor! Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da...

Günlerce magazin sayfalarını süsleyen 'Aşk yaşıyorlar' dedikodularının ardından sonunda kabul ettiler ilişkilerini Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz. Aralarındaki yaş farkına dair eleştirilere kulaklarına tıkayan, Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın arasına girdiği iddialarına ses çıkarmayan çift şimdilerde aşklarını sosyal medyada ilan ediyor. Serenay Sarıkaya'dan ilk Cem Yılmaz'lı paylaşım geldi. Hem de okey partisinde. Bu partiye Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz da eşlik etti. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...