Serenay Sarıkaya süper mini şortunun üzerine giydiği ceketle öyle pozlar verdi ki yorumlar havada uçuştu: "İçine bir şey giymemiş sandım"

Serenay Sarıkaya'ya "İçine bir şey giymemiş sandım", "Çok güzelsiniz", "Ceketin içinde sütyen yok sandım", "Aklım çıktı bluz varmış" yorumları geldi. Enis Arıkan ve İbrahim Selim ise arkadaşlarının pozlarına kalp emojisiyle destek verdi.