Serenay Sarıkaya süper mini şortunun üzerine giydiği ceketle öyle pozlar verdi ki yorumlar havada uçuştu: "İçine bir şey giymemiş sandım"
Serenay Sarıkaya süper mini şortunun üzerine giydiği ceketle öyle pozlar verdi ki yorumlar havada uçuştu. Son günlerde paylaşımlarına hız veren Serenay Sarıkaya son pozuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Beyaz şort ve ceket takımıyla boy gösteren Serenay Sarıkaya'yı gören bazı takipçiler ceketin içinde bluz olmadığını sandı.
27.05.2022 10:38 - Son Güncelleme: 27.05.2022 10:50
"İÇİNE BİR ŞEY GİYMEMİŞ SANDIM"
Serenay Sarıkaya süper mini şortunun üzerine giydiği ceketle öyle pozlar verdi ki yorumlar havada uçuştu.
Serenay Sarıkaya Instagram'dan paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı. Bir ödül töreni için hazırlık yapan ve bu kareleri paylaşan oyuncunun tarzına yorum yadı.
Serenay Sarıkaya'ya "İçine bir şey giymemiş sandım", "Çok güzelsiniz", "Ceketin içinde sütyen yok sandım", "Aklım çıktı bluz varmış" yorumları geldi. Enis Arıkan ve İbrahim Selim ise arkadaşlarının pozlarına kalp emojisiyle destek verdi.
Çok konuşulan karelerin ardından Serenay Sarıkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte başta Serenay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...