Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! 'Kerem arabesk tarafımı komik buluyor' demişti...
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra birçok kişi ile adı anılan Serenay, geçtiğimiz hafta takıntılı hayranı nedeni ile zor günler geçirmiş, sevgilisi Umut ise bir an olsun güzel oyuncuyu yalnız bırakmamıştı. Önceki akşam Umut Evirgen'in mekanında kafa dağıtan Serenay Sarıkaya'nın arabesk şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem oldu, akıllara Kerem Bürsin geldi... Ünlü oyuncu yıllar önce verdiği bir röportajda Kerem Bürsin'in kendisinin arabesk tarafını komik bulduğunu söylemişti.
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! 'Kerem arabesk tarafımı komik buluyor' demişti...
Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'de bulunan evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip, şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin, Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi.
Serenay Sarıkaya'nın şikayette bulunmasının ardından 26 yaşındaki söz konusu takıntılı hayran, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gözlem altına alındı. Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de trafikte görüntüledi. Oyuncu, "Alice Müzikali provalarından çıktım. Biraz yorgunum ve üzgünüm. Son dönemdeki olaylardan dolay, biraz yorucu bir süreçti" dedi.
Sarıkaya, olay sonrası önlem alınıp alınmadığı sorularına "Elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz, ama biraz tabii ki tedirginliğim geçti. Sizlerden de rica ediyorum evin etrafında olup biten her şey beni aşırı tedirgin etmeye başladı. Ama biliyorsunuz ki sizden yana hiçbir problemim yok ama evimin önünde böyle bir şeyi yaşamak beni daha da çok zorluyor. İyiyim, iyiyim ama teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.