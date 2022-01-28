Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen’in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! ’Kerem arabesk tarafımı komik buluyor’ demişti...

Sarıkaya, olay sonrası önlem alınıp alınmadığı sorularına "Elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz, ama biraz tabii ki tedirginliğim geçti. Sizlerden de rica ediyorum evin etrafında olup biten her şey beni aşırı tedirgin etmeye başladı. Ama biliyorsunuz ki sizden yana hiçbir problemim yok ama evimin önünde böyle bir şeyi yaşamak beni daha da çok zorluyor. İyiyim, iyiyim ama teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.