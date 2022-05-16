Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında süper mini siyah elbisesiyle verdiği bir pozu yayınladı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarıkaya, binlerce alev emojisiyle yorum yapılan paylaşımına "Work hard party harder! Ben hazır sayılırım!" notunu ekledi. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyayı salladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan o paylaşımı...
16.05.2022 18:08 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:08
Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.