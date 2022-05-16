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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında süper mini siyah elbisesiyle verdiği bir pozu yayınladı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarıkaya, binlerce alev emojisiyle yorum yapılan paylaşımına "Work hard party harder! Ben hazır sayılırım!" notunu ekledi. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyayı salladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan o paylaşımı...

16.05.2022 18:08 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:08
Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, göğüs dekolteli siyah mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Sarıkaya, binlerce alev emojisiyle yorum yapılan paylaşımına "Work hard party harder! Ben hazır sayılırım!" notunu ekledi.

Serenay Sarıkaya parti için “Hazırım” dedi! Süper mini dar elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Fit haliyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı.

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