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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Serenay Sarıkaya öpücük atarak "Sen neye yükseliyorsun?" diye sordu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak takipçilerine "Sen neye yükseliyorsun?" sorusunu yöneltti. Takipçilerine öpücük attığı anları yayınlayan Sarıkaya'nın hem paylaşımına düştüğü not hem de iddialı pozları çok konuşuldu. Kendisini yakın çekim paylaşan Serenay'a beğeni yağarken oyuncunun sorusuna çoğu takipçisi aynı yanıtı verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

25.03.2022 19:15 - Son Güncelleme: 25.03.2022 19:21
Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Ünlü oyuncu, takipçilerine öpücük attığı bir videoyu Instagram hesabında sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Sarıkaya, paylaşımına düştüğü notla ise takipçilerine "Sen neye yükseliyorsun?" sorusunu yöneltti.

Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun takipçileri, Sarıkaya'nın sorusuna "Sana" şeklinde karşılık verdi.

Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı

Öte yandan ünlü oyuncu için "Yeter! Daha güzel olma", "Videodan çıkamıyorum, bu nasıl güzellik", "Dünyanın en güzel kadını" yorumlarını yaptı.

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