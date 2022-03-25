Serenay Sarıkaya öpücük atarak “Sen neye yükseliyorsun?” diye sordu! Herkes aynı şeyi söyledi! İddialı görüntüleri ortalığı yıktı
Serenay Sarıkaya öpücük atarak "Sen neye yükseliyorsun?" diye sordu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak takipçilerine "Sen neye yükseliyorsun?" sorusunu yöneltti. Takipçilerine öpücük attığı anları yayınlayan Sarıkaya'nın hem paylaşımına düştüğü not hem de iddialı pozları çok konuşuldu. Kendisini yakın çekim paylaşan Serenay'a beğeni yağarken oyuncunun sorusuna çoğu takipçisi aynı yanıtı verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...
25.03.2022 19:15 - Son Güncelleme: 25.03.2022 19:21