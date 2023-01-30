Serenay Sarıkaya oldu hanımağa: "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" Anadan üryan sahneler, Burak Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ derken...

Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'le başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yakında yayınlanacak olan Aile dizisindeki Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.