Serenay Sarıkaya mini tayt - büstiyer kombiniyle semt oturuşu yaptı sosyal medyada yorum yağdı: "Hayda..."
Serenay Sarıkaya mini tayt - büstiyer kombiniyle semt oturuşu yaptı sosyal medyada ünlü isme yorum üstüne yorum yağdı. Bir dergiye poz veren Serenay Sarıkaya Instagram'dan paylaştığı son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sık sık aşk hayatıyla adından söz ettiren Serenay, son dönemde işi ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. İşte Serenay'ın çok konuşulan kareleri...
01.06.2022 13:16 - Son Güncelleme: 01.06.2022 13:24
Serenay Sarıkaya mini tayt - büstiyer kombiniyle semt oturuşu yaptı, ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.
Son olarak bir derginin ödül töreninde boy gösteren Serenay Sarıkaya, aynı dergiye verdiği kapak pozlarıyla gündeme geldi.
"Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" diyen Serenay Sarıkaya'nın bu hallerine kısa sürede yorum yağdı.