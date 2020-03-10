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Serenay Sarıkaya süper mini mavi elbisesi ile yürek hoplattı! 'Ne yapıyorsunuz Serenay Hanım?'

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilişkisiyle gündemden düşmezken Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğrafları sosyal medyayı salladı! 28 yaşındaki başarılı oyuncu yeni aşkıyla geçtiğimiz günlerde ilk kez objektiflere kaçmadan poz vermişti. Yüzündeki mutluluk ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya, yeni paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Mini mavi elbisesi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın fit görünümü dikkat çekti. Mesleğine ayırdığı vakit kadar sağlığına ve dış görünüşüne de özen gösteren Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırları neler? İşte çok konuşulan pozlarla Serenay Sarıkaya ve güzellik sırları...

10.03.2020 19:21 - Son Güncelleme: 10.03.2020 19:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





