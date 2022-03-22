Serenay Sarıkaya mavi bornozuyla paylaştı yer yerinden oynadı! Dekolte vermeyi ihmal etmedi yine öpücükler saçtı
Serenay Sarıkaya mavi bornozuyla paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyada yayınladığı video ve fotoğraflarla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, kuliste mavi bornozuyla kamera karşısına geçti. Saçları yapılırken poz veren Sarıkaya'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Bornozunu indirerek omuz dekoltesi veren ünlü oyuncu, çoğu paylaşımında olduğu gibi takipçilerine öpücük atmayı da ihmal etmedi. İşte Serenay Sarıkaya'nın dikkat çeken bornozlu paylaşımı...
22.03.2022 01:22 - Son Güncelleme: 22.03.2022 01:35
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Serenay Sarıkaya, son olarak sevgilisi Umut Evirgen ile gündem olmuştu.