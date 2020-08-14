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Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz çifti, ayrılığa son noktayı koydu ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'a demirledikleri Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisini öperken objektiflere yakalanmıştı. Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi. Son dönemlerde leopar desenli giyimi ile dikkat çeken 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, yine leoparlı bikinili pozu ile takipçilerinin karşısına çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Cem Yılmaz'ın Bodrum tatilinden görüntüler...

14.08.2020 14:51 - Son Güncelleme: 14.08.2020 15:09
Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatiline devam ediyor. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, geçtiğiiz günlerde Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle Bodrum'da görüntülendi. Sevgilisini defalarca öpen Serenay'dan yeni paylaşım geldi.

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Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın, teknedeki eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmedi.

Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.

Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

Cem Yılmaz'ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

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