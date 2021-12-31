Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle paylaştı yer yerinden oynadı! Kamera arkasını yayınlayan Serenay fit haliyle dikkat çekti
Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı aktif kullanan Serenay Sarıkaya, yaz aylarına ait bir dergi çekiminin kamera arkasını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Kırmızı bikinisi ile objektife poz veren oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı. Instagram'da büyük ilgi gören paylaşımda 29 yaşındaki oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozu...
31.12.2021 00:01
- Son Güncelleme: 31.12.2021 00:01
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son olarak Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.