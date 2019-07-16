Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i görenler şok oldu! Ayrılan çift sosyal medyada...
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı farklı kişilerle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına uyarsa ne olur? Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in evlenmesini isteyen hayranları, onları yaşlandırma programıyla geleceğe götürdü. İşte Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yaşlanmış hali...
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin hayranları sosyal medyada ünlü çifti yaşlandırdılar. Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. Son günlerde sosyal medyada özellikle Twitter ve Instagram'da sıkça gördüğümüz popüler bir akım başladı. Yaşlandırma programı, ünlüsünden normal vatandaşına herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Saçımızın rengini değiştirebilen ve kişiyi farklı cinsiyette gösterebilen mobil uygulama büyük bir merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i yaşlandıklarında bile yan yana görmek isteyen hayranları 'yaşlandırma programı' sayesinde bu isteklerine kavuştu. İşte ünlülerin yaşlılık halleri...