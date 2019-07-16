GaleriMagazin

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i görenler şok oldu! Ayrılan çift sosyal medyada...

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı farklı kişilerle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına uyarsa ne olur? Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in evlenmesini isteyen hayranları, onları yaşlandırma programıyla geleceğe götürdü. İşte Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yaşlanmış hali...

16.07.2019 12:36 - Son Güncelleme: 16.07.2019 14:18
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i görenler şok oldu! Ayrılan çift sosyal medyada...

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin hayranları sosyal medyada ünlü çifti yaşlandırdılar. Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. Son günlerde sosyal medyada özellikle Twitter ve Instagram'da sıkça gördüğümüz popüler bir akım başladı. Yaşlandırma programı, ünlüsünden normal vatandaşına herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Saçımızın rengini değiştirebilen ve kişiyi farklı cinsiyette gösterebilen mobil uygulama büyük bir merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'i yaşlandıklarında bile yan yana görmek isteyen hayranları 'yaşlandırma programı' sayesinde bu isteklerine kavuştu. İşte ünlülerin yaşlılık halleri...

Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit yaşlanırsa... Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

ALEYNA TİLKİ

19 yaşında

Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit yaşlanırsa... Onu daha önce hiç böyle görmediniz!
Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit yaşlanırsa... Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

KENAN İMİRZALIOĞLU

45 yaşında

Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit yaşlanırsa... Onu daha önce hiç böyle görmediniz!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ne oldu? Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ne oldu? Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!