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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. 46 yaşındaki Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılması ile gündeme gelmiş, bu ayrılığın nedeninin ise 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Yaptıkları açıklamalarla kafaları karıştıran ve ısrarla iddiaları yalanlamayan ikili ilk kez Atina'da görüntülendi. Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Sevgili oldukları iddia edilen ikili bu kez de bir eğlence mekanında görüntülendi! Peki Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı gerçek mi yoksa tamamen bir kurgu mu? İşte kafa karıştıran görüntüler ve Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yorumu!

09.02.2020 17:14 - Son Güncelleme: 09.02.2020 17:14
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem ve Serenay önceki gün ilk kez Atina'da birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafın ardından bir görüntü daha geldi.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

Birlikte çıktıkları Atina tatiline devam eden Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ikinci kez görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Dün akşam konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması ise akıllara 'Herkesten sakladığı bir olay mı yaşandı?' sorusunu getirdi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nı sevgili olduğu iddiası kafaları karıştırırken ikilinin birlikte görüntülenmesinin kurgu olabileceği de iddialar arasında.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

Sevgili oldukları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yakalandı.

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