Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Eğlence mekanında görüntüleri ortaya çıktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. 46 yaşındaki Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılması ile gündeme gelmiş, bu ayrılığın nedeninin ise 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Yaptıkları açıklamalarla kafaları karıştıran ve ısrarla iddiaları yalanlamayan ikili ilk kez Atina'da görüntülendi. Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkında ikinci perde! Sevgili oldukları iddia edilen ikili bu kez de bir eğlence mekanında görüntülendi! Peki Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı gerçek mi yoksa tamamen bir kurgu mu? İşte kafa karıştıran görüntüler ve Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yorumu!

09.02.2020 17:14 - Son Güncelleme: 09.02.2020 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





