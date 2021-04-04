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Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren 29 yaşındaki oyuncuyu iç çamaşırsız kıyafet tercihi ile görenler 'Bu havada gerek var mıydı?' , 'Üşümüyor mu acaba?' , 'Pes doğrusu' şeklinde yorumlarda bulundu.

04.04.2021 15:10 - Son Güncelleme: 04.04.2021 15:15
Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'Bu soğukta ne gerek vardı' , 'Pes artık' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay, önceki gün Etiler'deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. İç çamaşırsız kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranını da kırmadı.

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Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

Son olarak en sevdiği eşyalarını genç kızların bursuna destek vermek için Türk Eğitim Vakfı yararına bağışa sunmasıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerle araç içerisinden sohbet etti.

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

"Kıyafetlerinizi kız çocuklarının eğitimi için Türk Eğitim Vakfı'na bağışladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Evet, 34 kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. Bunun için de çok mutluyum. Kullanmadığım kıyafetler evde duracağına, birilerine faydalı olması beni çok mutlu etti" dedi.

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

Başrolünde yer alacağı 'Şahmeran' dizisi hakkında da konuşan Sarıkaya, "Hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin eylül ayında başlayacağı konuşuluyor. Nasıl bir karakteri canlandıracağım ise sürpriz olsun" dediği sırada, yanına bir hayranı gelerek, "Bugün benim doğum günüm. Beraber fotoğraf çektirebilir miyiz?" dedi.

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

Hemen aracından inen oyuncu, "Üşümüyor musun? Montunu al gel. Ben seni beklerim" dedi. Oyuncunun hem araçtan inmesi hem de soğuk havada hayranını uyarması, takdir gördü.