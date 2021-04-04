Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...
Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren 29 yaşındaki oyuncuyu iç çamaşırsız kıyafet tercihi ile görenler 'Bu havada gerek var mıydı?' , 'Üşümüyor mu acaba?' , 'Pes doğrusu' şeklinde yorumlarda bulundu.
Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'Bu soğukta ne gerek vardı' , 'Pes artık' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay, önceki gün Etiler'deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. İç çamaşırsız kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranını da kırmadı.
Başrolünde yer alacağı 'Şahmeran' dizisi hakkında da konuşan Sarıkaya, "Hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin eylül ayında başlayacağı konuşuluyor. Nasıl bir karakteri canlandıracağım ise sürpriz olsun" dediği sırada, yanına bir hayranı gelerek, "Bugün benim doğum günüm. Beraber fotoğraf çektirebilir miyiz?" dedi.