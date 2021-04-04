Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız dekolteli halleriyle 'pes' dedirtti! Soğuğa meydan okuyan Serenay'a bakın...

"Kıyafetlerinizi kız çocuklarının eğitimi için Türk Eğitim Vakfı'na bağışladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Evet, 34 kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. Bunun için de çok mutluyum. Kullanmadığım kıyafetler evde duracağına, birilerine faydalı olması beni çok mutlu etti" dedi.